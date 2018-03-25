Юлия Высоцкая после неудачного опыта не отказывает себе в еде

Недавно же Юлия рассказала о том, что некоторое время назад сама пыталась придерживаться здорового образа жизни и отказывала себе в еде. Но в итоге это привело к тому, что она начала срываться на близких людях.«Нет ничего страшнее аббревиатуры ЗОЖ. Выражение «здоровый образ жизни» действует на меня как на быка красная тряпка. Он подразумевает правильное питание. А что это значит? Полное отсутствие сахара, алкоголя, острого, жирного, соленого, калорийного, мучного, кофе, шоколада… Отсутствие счастья и радости! Кто-нибудь пробовал от всего этого отказываться? Я – да! И считаю просто потерянными дни, недели, месяцы. Хорошо, что не годы.Абсолютно ушедшее зря время, когда организм вообще не понимал, что с ним происходит, находился в полной панике и начинал, как сумасшедший, запасаться. Потому что вместо награды мы ему даем 10 километров пробежечки и еще час силовой йоги. Как я выглядела при этом? Точно не как женщина мечты: с огромными синяками под глазами, а подходить ко мне ближе чем на два метра было нельзя, потому что кусалась я очень сильно», - заявила Высоцкая.Напомним, что Юлия выпускает авторскую программу о готовке, поэтому не понаслышке знает о вкусной еде, но это ей нисколько не мешает сохранять стройность.