Чтобы сбросить набранные 20 килограмм, Дженнер прибегла к помощи разогревающего фитнес-пояса, который способствует повышенному потоотделению области живота и талии. И, как следует из свежих фото Кайли, этот способ похудения действительно работает.
Кайли Дженнер стремительно худеет после родов
Вчера, 20:45
Модель Кайли Дженнер, недавно впервые ставшая мамой, невероятными темпами возвращает себе былую форму.
Некоторым знаменитостям после родов приходится по полгода, а иногда и больше, мучить себя диетами и пропадать в спортзале, а кому-то достаточно меньше двух месяцев, чтобы вернуть себе былую стройность. В число таких счастливиц вошла и 20-летняя Кайли Дженнер. Два месяца назад у неё родилась дочка Сторми.
Чтобы сбросить набранные 20 килограмм, Дженнер прибегла к помощи разогревающего фитнес-пояса, который способствует повышенному потоотделению области живота и талии. И, как следует из свежих фото Кайли, этот способ похудения действительно работает.
Чтобы сбросить набранные 20 килограмм, Дженнер прибегла к помощи разогревающего фитнес-пояса, который способствует повышенному потоотделению области живота и талии. И, как следует из свежих фото Кайли, этот способ похудения действительно работает.
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Ключевые слова: Кайли Дженнер
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Количество просмотров: 3 263
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, daily mail
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Автор фото: instagram, daily mail
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