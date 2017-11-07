Кайли Дженнер стремительно худеет после родов

Некоторым знаменитостям после родов приходится по полгода, а иногда и больше, мучить себя диетами и пропадать в спортзале, а кому-то достаточно меньше двух месяцев, чтобы вернуть себе былую стройность. В число таких счастливиц вошла и 20-летняя Кайли Дженнер. Два месяца назад у неё родилась дочка Сторми.Чтобы сбросить набранные 20 килограмм, Дженнер прибегла к помощи разогревающего фитнес-пояса, который способствует повышенному потоотделению области живота и талии. И, как следует из свежих фото Кайли, этот способ похудения действительно работает.