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Кайли Дженнер стремительно худеет после родов

Вчера, 20:45
Модель Кайли Дженнер, недавно впервые ставшая мамой, невероятными темпами возвращает себе былую форму.

Кайли Дженнер стремительно худеет после родов
Некоторым знаменитостям после родов приходится по полгода, а иногда и больше, мучить себя диетами и пропадать в спортзале, а кому-то достаточно меньше двух месяцев, чтобы вернуть себе былую стройность. В число таких счастливиц вошла и 20-летняя Кайли Дженнер. Два месяца назад у неё родилась дочка Сторми.

Кайли Дженнер стремительно худеет после родов


Кайли Дженнер стремительно худеет после родов


Чтобы сбросить набранные 20 килограмм, Дженнер прибегла к помощи разогревающего фитнес-пояса, который способствует повышенному потоотделению области живота и талии. И, как следует из свежих фото Кайли, этот способ похудения действительно работает.

Кайли Дженнер стремительно худеет после родов


Кайли Дженнер стремительно худеет после родов

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

Количество просмотров: 3 263
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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