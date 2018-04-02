Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу

Сегодня, 10:54
Некоторое время назад папарацци удалось запечатлеть знаменитого актера Рассела Кроу в совершенно неузнаваемом виде.

В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу
На днях же в Сети снова появились фотографии, на которых можно увидеть жутко растолстевшего Рассела. Актер отправился с сыном Теннисоном на площадку, чтобы поиграть в баскетбол.

В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу


Хотя оказалось, что Рассел решился на такой шаг ради роли в новом фильме "Исчезнувший мальчик". Не в первый раз актер соглашается на изменения во внешности ради того, чтобы получить роль в новой картине.

Ранее ему приходилось сбросить 25 кг для съемок в фильме "Славные парни".

В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу

← Алеся Кафельникова воссоединилась с э...

Ключевые слова: Рассел Кроу

Количество просмотров: 572
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, NewsBuzz

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Блейк Лайвли стала практически неузнаваемой ради новой роли
Располневший Рассел Кроу стал неузнаваем
Кирстен Данст отказалась худеть ради роли
Рассел Кроу
Самое популярное за неделю

В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу Некоторое время назад папарацци удалось запечатлеть знаменитого актера Рассела Кроу в совершенно неузнаваемом виде.
Алеся Кафельникова воссоединилась с экс-бойфрендом Имя Алеси Кафельниковой упоминается чаще, чем ее отца теннисиста Евгения Кафельникова.
Фанаты не узнали Анастасию Заворотнюк Недавно в микроблоге известной актрисы Анастасии Заворотнюк появилась фотография, которая вызвала недоумение пользователей Сети.
Милый снимок детей Ким Кардашьян растрогал ее поклонников В начале этого года в семье Ким Кардашьян и ее супруга рэпера Канье Уэста родился третий ребенок, которого выносила суррогатная мама.
Райан Рейнольдс отреагировал на слухи о проблемах в отношениях с супругой Звездная чета голливудских актеров Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли известны своими шутками, они любят пошутить друг над другом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.