В Сети опубликованы новые снимки ужасно располневшего Рассела Кроу

На днях же в Сети снова появились фотографии, на которых можно увидеть жутко растолстевшего Рассела. Актер отправился с сыном Теннисоном на площадку, чтобы поиграть в баскетбол.Хотя оказалось, что Рассел решился на такой шаг ради роли в новом фильме "Исчезнувший мальчик". Не в первый раз актер соглашается на изменения во внешности ради того, чтобы получить роль в новой картине.Ранее ему приходилось сбросить 25 кг для съемок в фильме "Славные парни".