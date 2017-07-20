Виктория Боня засветила на фото торчащий сосочек

Виктория Боня очень любит селфи и чем пикантнее фотография, тем лучше.

Вот и на этот раз, сделав одну фотографию и опубликовав её, она поняла, что если чуть приоткроет кофточку, то вид будет гораздо интереснее.Так что, проступающий сквозь одежду сосочек добавил сексуальности Виктории.