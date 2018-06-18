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Похудевшая Анастасия Денисова показала фигуру в купальнике

Сегодня, 12:22
Актриса Анастасия Денисова запомнилась по роли упитанной девушки в сериале "Деффчонки".

Похудевшая Анастасия Денисова показала фигуру в купальнике
Но за последнее время Анастасия заметно постройнела и активно делится с подписчиками результатами своего похудения. На днях в микроблоге Денисовой была опубликована фотография, на которой она запечатлена в купальнике в бассейне.

Похудевшая Анастасия Денисова показала фигуру в купальнике


«Какая же вы хорошенькая!!!», «Настя, вы такая молодец! Здоровья вам и удачи в спортивных делах))», «У вас железная сила воли!», - заметили фолловеры актрисы.

Сбросить вес Анастасия смогла благодаря особому питанию и активным занятиям в бассейне.

Похудевшая Анастасия Денисова показала фигуру в купальнике

← Поклонники удивлены невероятным сход... Анна Хилькевич и ее муж отпраздновали ... →

Ключевые слова: Анастасия Денисова

Количество просмотров: 6 890
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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