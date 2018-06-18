Похудевшая Анастасия Денисова показала фигуру в купальнике

Но за последнее время Анастасия заметно постройнела и активно делится с подписчиками результатами своего похудения. На днях в микроблоге Денисовой была опубликована фотография, на которой она запечатлена в купальнике в бассейне.«Какая же вы хорошенькая!!!», «Настя, вы такая молодец! Здоровья вам и удачи в спортивных делах))», «У вас железная сила воли!», - заметили фолловеры актрисы.Сбросить вес Анастасия смогла благодаря особому питанию и активным занятиям в бассейне.