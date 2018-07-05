В настоящее время девушка находится на отдыхе и публикует пляжные фотографии. На одном из последних снимков Александра запечатлена в откровенном купальном костюме, который подчеркнул шикарный бюст девушки. Фолловеры засыпали дочь певицы комплиментами.
Дочь Славы делится откровенными снимками
Сегодня, 11:55
Популярная певица Слава воспитывает двух дочерей, причем старшей Александре Морозовой уже 19 лет.
Девушка очень похожа на свою маму, что не устают замечать подписчики артистки. Александра является обладательницей стройной фигурой и нередко демонстрирует ее на новых снимках.
В настоящее время девушка находится на отдыхе и публикует пляжные фотографии. На одном из последних снимков Александра запечатлена в откровенном купальном костюме, который подчеркнул шикарный бюст девушки. Фолловеры засыпали дочь певицы комплиментами.
В настоящее время девушка находится на отдыхе и публикует пляжные фотографии. На одном из последних снимков Александра запечатлена в откровенном купальном костюме, который подчеркнул шикарный бюст девушки. Фолловеры засыпали дочь певицы комплиментами.
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Ключевые слова: Слава, Александра Морозова
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Количество просмотров: 156
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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