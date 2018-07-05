Дочь Славы делится откровенными снимками

Девушка очень похожа на свою маму, что не устают замечать подписчики артистки. Александра является обладательницей стройной фигурой и нередко демонстрирует ее на новых снимках.В настоящее время девушка находится на отдыхе и публикует пляжные фотографии. На одном из последних снимков Александра запечатлена в откровенном купальном костюме, который подчеркнул шикарный бюст девушки. Фолловеры засыпали дочь певицы комплиментами.