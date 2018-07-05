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Дочь Славы делится откровенными снимками

Сегодня, 11:55
Популярная певица Слава воспитывает двух дочерей, причем старшей Александре Морозовой уже 19 лет.

Дочь Славы делится откровенными снимками
Девушка очень похожа на свою маму, что не устают замечать подписчики артистки. Александра является обладательницей стройной фигурой и нередко демонстрирует ее на новых снимках.

Дочь Славы делится откровенными снимками


В настоящее время девушка находится на отдыхе и публикует пляжные фотографии. На одном из последних снимков Александра запечатлена в откровенном купальном костюме, который подчеркнул шикарный бюст девушки. Фолловеры засыпали дочь певицы комплиментами.

Дочь Славы делится откровенными снимками

← Юлия Савичева решила понастольгирова... Неудачное платье Кэти Холмс перетянул... →

Ключевые слова: Слава, Александра Морозова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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