Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов

Недавно же в микроблоге звезды появилась фотография, которая вызвала бурную реакцию пользователей Сети. На снимке Светлана запечатлена возле бассейна, при этом на ней такой купальник, что с боку кажется, что его вообще нет.«Ничего себе микробикини, не видно его даже», «Манящая, сексуальная», «Думала, вы без купальника совсем. Показалось», «Тело шикарное!», «Ого, а мышечный тонус-то на высоком уровне», «Статуэтка, нежная, хрупкая», «Спина красиво прокачена, не худая, а мышечная! Люблю вашу внешность, благородная», «Естественна и прекрасна!», «Худышка», «Женственна! Сексуальна! Загадочна!», «Светлана, вы идеальны!», - восторгаются фолловеры актрисы.Ходченкова старается как можно чаще обновлять свой микроблог, чему ее поклонники только и рады.