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Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов

Сегодня, 09:35
Как и многие знаменитости, актриса Светлана Ходченкова в настоящее время находится на отдыхе.

Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов
Недавно же в микроблоге звезды появилась фотография, которая вызвала бурную реакцию пользователей Сети. На снимке Светлана запечатлена возле бассейна, при этом на ней такой купальник, что с боку кажется, что его вообще нет.

Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов


«Ничего себе микробикини, не видно его даже», «Манящая, сексуальная», «Думала, вы без купальника совсем. Показалось», «Тело шикарное!», «Ого, а мышечный тонус-то на высоком уровне», «Статуэтка, нежная, хрупкая», «Спина красиво прокачена, не худая, а мышечная! Люблю вашу внешность, благородная», «Естественна и прекрасна!», «Худышка», «Женственна! Сексуальна! Загадочна!», «Светлана, вы идеальны!», - восторгаются фолловеры актрисы.

Ходченкова старается как можно чаще обновлять свой микроблог, чему ее поклонники только и рады.

Светлана Ходченкова поделилась снимком в микробикини, взволновав фанатов

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Ключевые слова: Светлана Ходченкова

Количество просмотров: 3 601
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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