Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини

Популярность Грэм, равно как и активность её противников, продолжает расти, но саму Эшли это, похоже, совсем не волнует - она уверенно следует своим убеждениям, заявляя о том, что женщины не должны стесняться своей фигуры.Новый пляжный снимок модели, скорее всего, не вызовет волну критики, как это обычно бывает с её фотосессиями. В кадре она позирует на фоне пляжа в белом бикини, и хоть лишний вес несомненно бросается в глаза, выглядит фото, по мнению пользователей сети, приемлемо.