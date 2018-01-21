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Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини

Вчера, 21:19
Модель с пышными формами Эшли Грэм продолжает удивлять подписчиков.

Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини
Популярность Грэм, равно как и активность её противников, продолжает расти, но саму Эшли это, похоже, совсем не волнует - она уверенно следует своим убеждениям, заявляя о том, что женщины не должны стесняться своей фигуры.

Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини


Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини


Новый пляжный снимок модели, скорее всего, не вызовет волну критики, как это обычно бывает с её фотосессиями. В кадре она позирует на фоне пляжа в белом бикини, и хоть лишний вес несомненно бросается в глаза, выглядит фото, по мнению пользователей сети, приемлемо.

Модель plus-size Эшли Грэм обновила блог кадром в бикини

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 5 239
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, howtcelebs.com, theblast.com

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