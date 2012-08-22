За считанные часы фото набрало тысячи лайков, а комментарии сплошь стали комплиментами: "Какая красотка, просто невероятно!", "Идеал!".
Мария Шарапова показала фигуру в бикини
Вчера, 22:47
Теннисистка Мария Шарапова наслаждается отпуском и публикует снимки.
31-летняя спортсменка нечасто балует своих подписчиков пляжными фотографиями, однако всего один такой снимок вызвал бурю эмоций среди поклонников. Шарапова показала потрясающую подтянутую фигуру в черном бикини. "Когда не хочется прощаться с летом" - написала Мария.
За считанные часы фото набрало тысячи лайков, а комментарии сплошь стали комплиментами: "Какая красотка, просто невероятно!", "Идеал!".
За считанные часы фото набрало тысячи лайков, а комментарии сплошь стали комплиментами: "Какая красотка, просто невероятно!", "Идеал!".
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Ключевые слова: Мария Шарапова
Количество просмотров: 3 835
Количество просмотров: 3 835
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, time.com, govoru.com
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Автор фото: instagram, time.com, govoru.com
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