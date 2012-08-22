Мария Шарапова показала фигуру в бикини

31-летняя спортсменка нечасто балует своих подписчиков пляжными фотографиями, однако всего один такой снимок вызвал бурю эмоций среди поклонников. Шарапова показала потрясающую подтянутую фигуру в черном бикини. "Когда не хочется прощаться с летом" - написала Мария.За считанные часы фото набрало тысячи лайков, а комментарии сплошь стали комплиментами: "Какая красотка, просто невероятно!", "Идеал!".