Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном бикини

Пока мировые издания то и дело объявляют о помолвке звезды и её возлюбленного Алекса Родригеса, сама Джей Ло, похоже, не слишком торопится под венец. Подписчики певицы всего за несколько часов оставили тысячи лайков под новыми фотографиями в горячем жёлтом бикини.От роскошных форм исполнительницы просто невозможно оторвать глаз: "Фантастическая красотка, просто дух захватывает!" - пишут поклонники.