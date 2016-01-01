От роскошных форм исполнительницы просто невозможно оторвать глаз: "Фантастическая красотка, просто дух захватывает!" - пишут поклонники.
Дженнифер Лопес показала фигуру в откровенном бикини
Сегодня, 00:54
49-летняя певица Дженнифер Лопес продолжает поражать публику провокационными снимками.
Пока мировые издания то и дело объявляют о помолвке звезды и её возлюбленного Алекса Родригеса, сама Джей Ло, похоже, не слишком торопится под венец. Подписчики певицы всего за несколько часов оставили тысячи лайков под новыми фотографиями в горячем жёлтом бикини.
От роскошных форм исполнительницы просто невозможно оторвать глаз: "Фантастическая красотка, просто дух захватывает!" - пишут поклонники.
От роскошных форм исполнительницы просто невозможно оторвать глаз: "Фантастическая красотка, просто дух захватывает!" - пишут поклонники.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
Количество просмотров: 12 493
Количество просмотров: 12 493
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, glamour.com, hollywoodreporter.com
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Автор фото: instagram, glamour.com, hollywoodreporter.com
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