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Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике

Вчера, 18:02
Актриса и телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться в Инстаграм фотографией на фоне океана.

Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике
Снимок в купальнике сделан во время отдыха Анфисы на Бали, Индонезия.

Анфиса призналась, что, прилетая на море, не всегда позволяет себе искупаться.

Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике


"Давно не было у меня в ленте фото в купальнике!
Да я вообще плохо помню, когда в последний раз купалась.
Дело в том, что с водой у меня непростые отношения. Я могу прилететь на море и ни разу в нём не искупаться. Потому что вода не достаточно тёплая! Идеальная для меня вода круглый год обитает на Мальдивах и в некоторых морях-океанах в самый разгар сезона.
Вода должна быть похожа на теплый компот, чтобы я в неё залезла.
Но я от этого не страдаю, для ощущения Счастья мне достаточно море-океан просто созерцать!
Интересно, есть ли среди вас мои водные единомышленники?
#мореокеаны
#купаться
#обнажитьтелеса".

Главное, чтобы в целом было ощущение отдыха. А купаетесь вы или нет это уже личное дело каждого. Не так ли?

← Александра Бортич Александра Смелова →

Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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