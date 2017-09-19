Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике

Снимок в купальнике сделан во время отдыха Анфисы на Бали, Индонезия.Анфиса призналась, что, прилетая на море, не всегда позволяет себе искупаться."Давно не было у меня в ленте фото в купальнике!Да я вообще плохо помню, когда в последний раз купалась.Дело в том, что с водой у меня непростые отношения. Я могу прилететь на море и ни разу в нём не искупаться. Потому что вода не достаточно тёплая! Идеальная для меня вода круглый год обитает на Мальдивах и в некоторых морях-океанах в самый разгар сезона.Вода должна быть похожа на теплый компот, чтобы я в неё залезла.Но я от этого не страдаю, для ощущения Счастья мне достаточно море-океан просто созерцать!Интересно, есть ли среди вас мои водные единомышленники?#мореокеаны#купаться#обнажитьтелеса".Главное, чтобы в целом было ощущение отдыха. А купаетесь вы или нет это уже личное дело каждого. Не так ли?