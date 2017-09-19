Анфиса Чехова согрела подписчиков горячей фотографией в купальнике

Анфиса призналась, что, прилетая на море, не всегда позволяет себе искупаться.
"Давно не было у меня в ленте фото в купальнике!
Да я вообще плохо помню, когда в последний раз купалась.
Дело в том, что с водой у меня непростые отношения. Я могу прилететь на море и ни разу в нём не искупаться. Потому что вода не достаточно тёплая! Идеальная для меня вода круглый год обитает на Мальдивах и в некоторых морях-океанах в самый разгар сезона.
Вода должна быть похожа на теплый компот, чтобы я в неё залезла.
Но я от этого не страдаю, для ощущения Счастья мне достаточно море-океан просто созерцать!
Интересно, есть ли среди вас мои водные единомышленники?
#мореокеаны
#купаться
#обнажитьтелеса".
Главное, чтобы в целом было ощущение отдыха. А купаетесь вы или нет это уже личное дело каждого. Не так ли?