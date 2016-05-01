Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии

Такой фотосессии в карьере 49-летней Дженнифер Лопес точно ещё не было - издание Harper's Bazaar увидело исполнительницу в роли бесстрашной спортсменки и отправило её прыгать с вышки. Результат получился очень впечатляющим - хоть на кадрах и явно заметен фотошоп, певица на снимках смотрится просто идеально.Чтобы вернуться к более привычным фотосетам, Лопес также запечатлели в элегантном боди и высоких шпильках.А для всех любителей естественного внешнего вида, без малейшего вмешательства макияжа и фотошопа, есть особый подарок - крупный план Джей Ло , на котором она не побоялась показать свои морщины.