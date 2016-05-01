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Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии

Сегодня, 00:09
Певица Дженнифер Лопес предстала на свежих снимках в совершенно неожиданном образе.

Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии
Такой фотосессии в карьере 49-летней Дженнифер Лопес точно ещё не было - издание Harper's Bazaar увидело исполнительницу в роли бесстрашной спортсменки и отправило её прыгать с вышки. Результат получился очень впечатляющим - хоть на кадрах и явно заметен фотошоп, певица на снимках смотрится просто идеально.

Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Чтобы вернуться к более привычным фотосетам, Лопес также запечатлели в элегантном боди и высоких шпильках.

Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


А для всех любителей естественного внешнего вида, без малейшего вмешательства макияжа и фотошопа, есть особый подарок - крупный план Джей Ло , на котором она не побоялась показать свои морщины.

Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии


Дженнифер Лопес показала морщины и фигуру в купальнике в новой фотосессии

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Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 6 214
Автор: Katarina

Автор фото: Harper's Bazaar, instagram

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