Надежда Сысоева забыла помыть голову перед эротической фотосессией

На фотографии Надежда лежит на кровати в нижнем белье. Видны не только чувственные губы Надежды, но и фигура - ножки, ягодицы. Снимок получился очень романтичным и даже томным."Сонная, размытая, потягушки, запутанные волосы... моё утро"- подписала снимок Надежда.Единственное, в комментариях подписчики высказывают мнение о том, что у них не пропадает ощущение грязных волос на голове Сысоевой.Я же предлагаю взглянуть на еще несколько фотографий фигуры Надежды Сысоевой, там тоже есть, что обсудить. Напомним, что Надежду часто обвиняют в анорексичном виде, советуя сходить и поесть.Напомню, в данный момент Надежда улетела отдыхать в Таиланд, если быть точнее Haad Rin Beach, Koh Phangan, Thailand.