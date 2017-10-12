Надежда Сысоева забыла помыть голову перед эротической фотосессией

"Сонная, размытая, потягушки, запутанные волосы... моё утро"
- подписала снимок Надежда.
Единственное, в комментариях подписчики высказывают мнение о том, что у них не пропадает ощущение грязных волос на голове Сысоевой.
Я же предлагаю взглянуть на еще несколько фотографий фигуры Надежды Сысоевой, там тоже есть, что обсудить. Напомним, что Надежду часто обвиняют в анорексичном виде, советуя сходить и поесть.
Напомню, в данный момент Надежда улетела отдыхать в Таиланд, если быть точнее Haad Rin Beach, Koh Phangan, Thailand.