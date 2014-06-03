Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини

Юля Волкова проводит отпуск на одном из тропических курортов, а личный блог певицы то и дело обновляется новыми снимками. Появившиеся на днях кадры вызвали живое обсуждение поклонников Волковой, ведь на снимках в бикини отчетливо можно рассмотреть татуировки на теле Юли, в том числе и часть интимного узора.Одни подписчики пришли от них в восторг, считая что тату украшают и без того прекрасную фигуру (напомним, певица является мамой двоих детей), другие же считают, что рисунков слишком много и ничего хорошего в них нет.