Одни подписчики пришли от них в восторг, считая что тату украшают и без того прекрасную фигуру (напомним, певица является мамой двоих детей), другие же считают, что рисунков слишком много и ничего хорошего в них нет.
Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини
Вчера, 19:37
Бывшая участница группы "Тату" Юля Волкова выложила в сеть фото с отдыха.
Юля Волкова проводит отпуск на одном из тропических курортов, а личный блог певицы то и дело обновляется новыми снимками. Появившиеся на днях кадры вызвали живое обсуждение поклонников Волковой, ведь на снимках в бикини отчетливо можно рассмотреть татуировки на теле Юли, в том числе и часть интимного узора.
Одни подписчики пришли от них в восторг, считая что тату украшают и без того прекрасную фигуру (напомним, певица является мамой двоих детей), другие же считают, что рисунков слишком много и ничего хорошего в них нет.
Одни подписчики пришли от них в восторг, считая что тату украшают и без того прекрасную фигуру (напомним, певица является мамой двоих детей), другие же считают, что рисунков слишком много и ничего хорошего в них нет.
← В сети впервые появилось пикантное фо... Miss Samoylove →
Ключевые слова: Юля Волкова
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Количество просмотров: 27 859
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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