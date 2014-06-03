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Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини

Вчера, 19:37
Бывшая участница группы "Тату" Юля Волкова выложила в сеть фото с отдыха.

Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини
Юля Волкова проводит отпуск на одном из тропических курортов, а личный блог певицы то и дело обновляется новыми снимками. Появившиеся на днях кадры вызвали живое обсуждение поклонников Волковой, ведь на снимках в бикини отчетливо можно рассмотреть татуировки на теле Юли, в том числе и часть интимного узора.

Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини


Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини


Одни подписчики пришли от них в восторг, считая что тату украшают и без того прекрасную фигуру (напомним, певица является мамой двоих детей), другие же считают, что рисунков слишком много и ничего хорошего в них нет.

Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини


Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини


Юля Волкова показала татуировки и фигуру в бикини

← В сети впервые появилось пикантное фо... Miss Samoylove →

Ключевые слова: Юля Волкова

Количество просмотров: 27 859
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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