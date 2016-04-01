Юлия Ковальчук показала селфи в нижнем белье

В своих интервью звезда неоднократно признавалась, что мечтает выучить какой-нибудь иностранный язык, и более всего её привлекал испанский. Методик изучения различных языков существует очень много, однако далеко не все они являются действенными - некоторые могут быть довольно скучны или сложны, и способны вообще отбить желание к обучению.Но, похоже, Юлии Ковальчук повезло - она нашла тот способ изучения, который подходит именно ей - и результат уже есть. Правда поклонники певицы сначала обсудили внешний вид, в котором звезда запечатлела себя у ноутбука, а затем похвалили её достижения."Помните я писала, что дико хочу изучать испанский, и даже начала это делать в скаченных мной приложениях!!! Но в какой-то момент однообразное подставление слов и монотонность в повторении, мне порядком наскучили. Я прочитала все ваши советы и рекомендации (кстати спасибо вам огромное за них). Да, я склонилась к изучению языка по скайпу))) Ребята!!!! Это же дико удобно!!!! Я как ребёнок радуюсь))) Во-первых, можно очень гибко подстраивать под себя время и место (дома или на гастролях), в ком-ре сохраняются все пересылаемые файлы, да и вообще атмосфера какая-то домашняя и дружеская, можно прерваться на чаёк))) Через полгода надеюсь запою по-испански. Конечно я не в таком виде занимаюсь - просто от новой информации стало жарко на домашнем задании" - подписала селфи Юлия.