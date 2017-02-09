Среди нарядов, оказавшихся в кадре, самым примечательным, несомненно, можно назвать роскошное концертное боди, декорированное сверкающими кристаллами и жемчужинами.
Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой
Вчера, 22:32
Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть невероятно пикантные снимки.
В последнее время личный блог знаменитой американки буквально разрывается от количества горячих фотографий. Поклонники только успевают писать восторженные комментарии. И, действительно, восхищаться можно бесконечно - 47-летняя Джей Ло находится в прекрасной форме.
Среди нарядов, оказавшихся в кадре, самым примечательным, несомненно, можно назвать роскошное концертное боди, декорированное сверкающими кристаллами и жемчужинами.
Среди нарядов, оказавшихся в кадре, самым примечательным, несомненно, можно назвать роскошное концертное боди, декорированное сверкающими кристаллами и жемчужинами.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 40 651
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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