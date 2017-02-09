Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой

Вчера, 22:32
Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть невероятно пикантные снимки.

Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой
В последнее время личный блог знаменитой американки буквально разрывается от количества горячих фотографий. Поклонники только успевают писать восторженные комментарии. И, действительно, восхищаться можно бесконечно - 47-летняя Джей Ло находится в прекрасной форме.

Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой


Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой


Среди нарядов, оказавшихся в кадре, самым примечательным, несомненно, можно назвать роскошное концертное боди, декорированное сверкающими кристаллами и жемчужинами.

Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой


Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой

← Маргариту Суханкину не узнали собстве... Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со с... →

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 40 651
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дженнифер Лопес поразила фигурой на страницах Harper’s Bazaar
Лариса Копенкина удивила поклонников постройневшей фигурой
Дженнифер Лопес и Каспер Смарт больше не пара
Дженнифер Лопес вновь ошиблась с выбором наряда
Самое популярное за неделю
Комментарии
Шарлиз Терон вновь сотворила чудо со своим телом Голливудская актриса Шарлиз Терон похудела почти на два десятка килограммов.
Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть невероятно пикантные снимки.
Маргариту Суханкину не узнали собственные поклонники Бывшая участница группы "Мираж" Маргарита Суханкина сменила имидж.
Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье Певец Филипп Киркоров вновь станет отцом.
Кейт Миддлтон появилась на красной дорожке премии BAFTA-2017 Королевская чета Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили церемонию BAFTA-2017.
Ксения Собчак заработала на сыне 4 миллиона рублей Сын телеведущей Ксении Собчак уже с пелёнок начал зарабатывать миллионы.
Джордж Майкл до сих пор не похоронен Похороны знаменитого певца Джорджа Майкла отложены.
Кэти Перри сменила имидж ради нового сингла Певица Кэти Перри преобразилась ради выхода новой песни.
Актриса Леа Сейду впервые стала мамой Девушка Джеймса Бонда в самом свежем фильме об агенте 007 "Спектр" Леа Сейду родила первенца.
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда Дочь легендарного поп-короля Майкла Джексона Пэрис рассталась с возлюбленным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.