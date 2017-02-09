Дженнифер Лопес поражает поклонников своей фантастической фигурой

В последнее время личный блог знаменитой американки буквально разрывается от количества горячих фотографий. Поклонники только успевают писать восторженные комментарии. И, действительно, восхищаться можно бесконечно - 47-летняя Джей Ло находится в прекрасной форме.Среди нарядов, оказавшихся в кадре, самым примечательным, несомненно, можно назвать роскошное концертное боди, декорированное сверкающими кристаллами и жемчужинами.