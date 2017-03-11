Вика Крутая поразила крупным планом своей груди

Сейчас там тепло и солнце, что дает возможность Виктории отдыхать на пляже. Девушка не скрывает, что старается похудеть. При этом не стесняется публиковать фотографии в купальнике. Видимо, для неё комплименты и поддержка фолловеров - стимул двигаться дальше.А недавно Крутая решила показать, что в лишних килограммах есть и свои плюсы. Например, после беременности еще "не ушел" размер груди.Вика опубликовала снимок своего бюста крупным планов, доказав, что быть тощей - совсем не самое привлекательное для женщины.