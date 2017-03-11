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Вика Крутая поразила крупным планом своей груди

Сегодня, 12:38
Дочка композитора Вика Крутая живет с мужем и дочкой заграницей.

Вика Крутая поразила крупным планом своей груди
Сейчас там тепло и солнце, что дает возможность Виктории отдыхать на пляже. Девушка не скрывает, что старается похудеть. При этом не стесняется публиковать фотографии в купальнике. Видимо, для неё комплименты и поддержка фолловеров - стимул двигаться дальше.

Вика Крутая поразила крупным планом своей груди


Вика Крутая поразила крупным планом своей груди


А недавно Крутая решила показать, что в лишних килограммах есть и свои плюсы. Например, после беременности еще "не ушел" размер груди.

Вика Крутая поразила крупным планом своей груди


Вика опубликовала снимок своего бюста крупным планов, доказав, что быть тощей - совсем не самое привлекательное для женщины.

Вика Крутая поразила крупным планом своей груди

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Ключевые слова: Вика Крутая

Количество просмотров: 26 780
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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