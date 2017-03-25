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Ирсон Кудикова сильно сбросила в весе

Вчера, 23:49
Бывшая участница проекта "Фабрика звезд" Ирсон Кудикова полюбилась зрителями за необычный голос и игрой на саксофоне.

Ирсон Кудикова сильно сбросила в весе
Но после участия на телешоу Ирсон забросила певческую карьеру и стала бизнесвумен.

Долгое время о Кудиковой ничего не было слышно, но сегодня, 25 марта, девушка побывала на открытии ресторана.

Всех удивил внешний вид Ирсон, она сильно похудела.

Ирсон Кудикова сильно сбросила в весе


«Я даже не знаю, что произошло, честно говоря. Просто поменяла свой круг общения, люди вокруг меня появились очень спортивные. Изменила питание, даже отношение к жизни в целом. Сначала я перестала есть после восьми часов вечера, теперь стараюсь ужинать не позже шести. И так где-то за три месяца ушло 15 килограммов. Все вокруг замечают и говорят, что я очень быстро похудела и хорошо выгляжу. Но мне кажется, что это не было стремительной потерей веса, а наоборот, даже медленной», - рассказала 34-летняя Кудикова.

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Ключевые слова: Ирсон Кудикова

Количество просмотров: 195
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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