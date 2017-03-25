Ирсон Кудикова сильно сбросила в весе

Но после участия на телешоу Ирсон забросила певческую карьеру и стала бизнесвумен.Долгое время о Кудиковой ничего не было слышно, но сегодня, 25 марта, девушка побывала на открытии ресторана.Всех удивил внешний вид Ирсон, она сильно похудела.«Я даже не знаю, что произошло, честно говоря. Просто поменяла свой круг общения, люди вокруг меня появились очень спортивные. Изменила питание, даже отношение к жизни в целом. Сначала я перестала есть после восьми часов вечера, теперь стараюсь ужинать не позже шести. И так где-то за три месяца ушло 15 килограммов. Все вокруг замечают и говорят, что я очень быстро похудела и хорошо выгляжу. Но мне кажется, что это не было стремительной потерей веса, а наоборот, даже медленной», - рассказала 34-летняя Кудикова.