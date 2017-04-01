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Группа "На-На" должна сбросить вес к юбилею Алибасова

Сегодня, 12:37
Этот год для продюсера группы "На-На" является юбилейным.

Группа "На-На" должна сбросить вес к юбилею Алибасова
Алибасову исполняется 70 лет. В честь праздника продюсер собирается устроить большой концерт на высшем уровне.

Группа "На-На" должна сбросить вес к юбилею Алибасова


Также высокие требования он предъявил для участников группы "На-На".

Алибасов дал им указания сбросить вес к празднику, чтобы вернуть прежнюю форму.

Группа "На-На" должна сбросить вес к юбилею Алибасова


«Чтобы к моему юбилею минимум 25 килограммов со всей группы! Могут на подарок не скидываться. В ресторан всех через весы пускать буду! Пусть что хотят, то и делают, чтоб как в 1995-м. Я даже на тренера тратиться не стану, пусть их Миша Игонин гоняет всех. Он самый молодой, работал инструктором. Официально разрешаю в группе «дедовщину наоборот», - сообщил мужчина корреспондентам.

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Ключевые слова: Бари Алибасов

Количество просмотров: 2 691
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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