Инна Воловичева опубликовала интимные записи

Через какое-то время, благодаря советам Влада Кадони, девушка смогла значительно похудеть.Инна часто делится со своими подписчиками о том, что она для этого делала.На сегодняшний день девушка является счастливой женой и мамой.Недавно она решила выложить в сеть записи, которые вела 9 лет назад.«19 декабря 2008 года. Что такое секс? Я не помню. У меня уже больше полугода не было секса, потому что я толстая. Пышная подруга посоветовала мне зарегистрироваться на сайте знакомств и найти себе там любителя рубенсовских форм. Она верит в то, что их мало, но они все-таки есть. Я решила проверить. И честно написала в анкете свой вес - 115 килограммов. Никто не откликался. И тогда я решила, что мужчин надо обманывать: повесила фото столетней давности, где я вешу 87 кг, и указала в графе «вес» - 80», - поделилась девушка.