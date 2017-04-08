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Инна Воловичева опубликовала интимные записи

Сегодня, 13:23
Поклонники популярного шоу "Дом-2" помнят, что на проект Инна Воловичева пришла с большим весом и массой комплексов из-за этого.

Инна Воловичева опубликовала интимные записи
Через какое-то время, благодаря советам Влада Кадони, девушка смогла значительно похудеть.

Инна часто делится со своими подписчиками о том, что она для этого делала.

На сегодняшний день девушка является счастливой женой и мамой.

Инна Воловичева опубликовала интимные записи


Недавно она решила выложить в сеть записи, которые вела 9 лет назад.

«19 декабря 2008 года. Что такое секс? Я не помню. У меня уже больше полугода не было секса, потому что я толстая. Пышная подруга посоветовала мне зарегистрироваться на сайте знакомств и найти себе там любителя рубенсовских форм. Она верит в то, что их мало, но они все-таки есть. Я решила проверить. И честно написала в анкете свой вес - 115 килограммов. Никто не откликался. И тогда я решила, что мужчин надо обманывать: повесила фото столетней давности, где я вешу 87 кг, и указала в графе «вес» - 80», - поделилась девушка.

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Ключевые слова: Инна Воловичева

Количество просмотров: 12 285
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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