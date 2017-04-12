Поклонники Натальи Подольской волнуются за её здоровье

Пользователи сети считают, что супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская находится на грани анорексии. Такой вывод подписчики звезды сделали после появления в её личном блоге нового фото. Снимок сделан на концерте в честь 30-летия танцевального коллектива "Тодес".Для выхода в свет Подольская выбрала красивое золотое платье в пол, однако помимо восторгов получила обеспокоенные комментарии поклонников - они сочли певицу слишком худой и даже близкой к анорексии и посоветовали ей набрать вес.