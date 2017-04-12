Для выхода в свет Подольская выбрала красивое золотое платье в пол, однако помимо восторгов получила обеспокоенные комментарии поклонников - они сочли певицу слишком худой и даже близкой к анорексии и посоветовали ей набрать вес.
Поклонники Натальи Подольской волнуются за её здоровье
Вчера, 21:57
Певица Наталья Подольская испугала фанатов новым снимком.
Пользователи сети считают, что супруга Владимира Преснякова Наталья Подольская находится на грани анорексии. Такой вывод подписчики звезды сделали после появления в её личном блоге нового фото. Снимок сделан на концерте в честь 30-летия танцевального коллектива "Тодес".
Для выхода в свет Подольская выбрала красивое золотое платье в пол, однако помимо восторгов получила обеспокоенные комментарии поклонников - они сочли певицу слишком худой и даже близкой к анорексии и посоветовали ей набрать вес.
Для выхода в свет Подольская выбрала красивое золотое платье в пол, однако помимо восторгов получила обеспокоенные комментарии поклонников - они сочли певицу слишком худой и даже близкой к анорексии и посоветовали ей набрать вес.
← Певица Натали впервые показала фото н... Эвелина Бледанс показала стройную фиг... →
Ключевые слова: Наталья Подольская
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Количество просмотров: 5 070
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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