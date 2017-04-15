Виктория Боня всеми силами старается набрать вес

После этого телеведущая решила начать жизнь с чистого листа.Первым делом она переехала вместе с дочкой в США.Теперь же Боня поставила себе цель набрать килограммы.«Так приятно видеть, как меняется мое тело. Все вы уже знаете, что я нахожусь на «поправительной диете». Сейчас мой вес составляет 55 килограммов при росте 170 сантиметров. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно. И вот, результат налицо. А вам я больше нравлюсь такой или худенькой, как раньше?» - поделилась девушка.Считаем, что излишняя худоба не красит женщину, а придает ей болезненный вид.