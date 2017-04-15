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Виктория Боня всеми силами старается набрать вес

Сегодня, 13:53
Недавно многих поклонников шокировала новость о расставании Виктории Бони и Алекса Смерфита.

Виктория Боня всеми силами старается набрать вес
После этого телеведущая решила начать жизнь с чистого листа.

Первым делом она переехала вместе с дочкой в США.

Теперь же Боня поставила себе цель набрать килограммы.

Виктория Боня всеми силами старается набрать вес


«Так приятно видеть, как меняется мое тело. Все вы уже знаете, что я нахожусь на «поправительной диете». Сейчас мой вес составляет 55 килограммов при росте 170 сантиметров. С начала ноября я занимаюсь спортом регулярно. И вот, результат налицо. А вам я больше нравлюсь такой или худенькой, как раньше?» - поделилась девушка.

Считаем, что излишняя худоба не красит женщину, а придает ей болезненный вид.

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 5 148
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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