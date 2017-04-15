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Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim

Сегодня, 18:52
Яркая блондинка с запоминающейся фамилией - Маша Басс работает на канале "Матч ТВ".

Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim
Отметим, что ранее Маша занимала пост ведущая КХЛ ТВ Мария Басс и вела проект «Предсезонка». Поэтому вся её жизнь так или иначе была связана со спортом, о чем говорят фотографии в личном блоге. Фигура у Марии так же всегда была в форме.

Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim


Поэтому неудивительно, что её пригласили для фотосессии журнала Maxim.

Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim


"Что-то будет"
- писала месяцем ранее Мария в своем Инстаграм.

Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim


Что ж, будем ждать всех снимков майского журнала Maxim, чтобы увидеть Басс во всей красе.

Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim

← Маша Басс

Ключевые слова: Маша Басс

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/mashabass/

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Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim Яркая блондинка с запоминающейся фамилией - Маша Басс работает на канале "Матч ТВ".
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