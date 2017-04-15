Знаменитая блондинка канала Матч ТВ Маша Басс снялась для Maxim

Отметим, что ранее Маша занимала пост ведущая КХЛ ТВ Мария Басс и вела проект «Предсезонка». Поэтому вся её жизнь так или иначе была связана со спортом, о чем говорят фотографии в личном блоге. Фигура у Марии так же всегда была в форме.Поэтому неудивительно, что её пригласили для фотосессии журнала Maxim."Что-то будет"- писала месяцем ранее Мария в своем Инстаграм.Что ж, будем ждать всех снимков майского журнала Maxim, чтобы увидеть Басс во всей красе.