Грудь Ксении Собчак после беременности "сдулась"

Еще не так давно Ксения Собчак радовалась своей большой груди, доставшейся ей в придачу к беременности, но поскольку кормить сына естественным способом она не стала, то «молокозаводик» прекратил свою работу и грудь сдулась.Так что, Ксения Анатольевна, как и планировала, возвращается к своим привычным размерам. Грудь уже вернулась, а вот на то, что бы подтянулся живот она дала себе срок до конца мая.