Так что, Ксения Анатольевна, как и планировала, возвращается к своим привычным размерам. Грудь уже вернулась, а вот на то, что бы подтянулся живот она дала себе срок до конца мая.
Грудь Ксении Собчак после беременности "сдулась"
Сегодня, 13:15
На вечеринке журнала Hello! Ксения Собчак появилась в открытом легком платье, которое дало понять, что от былой груди не осталось и следа.
Еще не так давно Ксения Собчак радовалась своей большой груди, доставшейся ей в придачу к беременности, но поскольку кормить сына естественным способом она не стала, то «молокозаводик» прекратил свою работу и грудь сдулась.
Так что, Ксения Анатольевна, как и планировала, возвращается к своим привычным размерам. Грудь уже вернулась, а вот на то, что бы подтянулся живот она дала себе срок до конца мая.
Так что, Ксения Анатольевна, как и планировала, возвращается к своим привычным размерам. Грудь уже вернулась, а вот на то, что бы подтянулся живот она дала себе срок до конца мая.
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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