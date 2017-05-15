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Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок

Вчера, 16:56
Ранее дочку знаменитого Майкла Джексона невозможно было увидеть, кроме как в бесформенной мужской одежде.

Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок
Сейчас же Перис решила оголиться перед публикой.

Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок


Девушка разместила в своем Инстаграм обнаженную фотографию, сопроводив снимок длинным постом о нудизме.

«Я еще раз повторю это для тех, кто интересовался, что я отстаиваю и как самовыражаюсь. Нудизм зародился как движение, уходящее корнями к природе: оно выражает свободу, является показателем здоровья, и было воспринято как философское мировоззрение, — начала Пэрис. — Быть голым — нормально, в это время вы становитесь частью природы. Нагота помогает мне чувствовать себя более приближенной к Земле», — делится Перис.

Дочь Майкла Джексона показала обнаженный снимок


Но фанаты не смогли оставить свое мнение, так как возможность комментирования поста была ограничена девушкой.

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Ключевые слова: Майкл Джексон, Перис

Количество просмотров: 10 387
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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