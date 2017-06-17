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Ирина Агибалова поставила себе цель похудеть

Сегодня, 15:22
За личной жизнью экс-участницы телепроекта "Дом-2" Ирины Агибаловой следят множество поклонников.

Ирина Агибалова поставила себе цель похудеть
На днях Ирина поведала подписчикам о том, что в ближайшее время постарается сбросить лишние килограммы. Женщина расписала подробную программу, как собирается избавляться от избыточного веса.

По признанию Агибаловой, ей в этом помогают также близкие люди, советуя как лучше всего похудеть.

Ирина Агибалова поставила себе цель похудеть


«Ну что, мои хорошие. С первым днем лета вас. Я уже второй день на щадящем режиме похудения, дети помогают мне советами по питанию, подсчету калорий, физической нагрузке и т.д. Нашла еще клинику по липоскульптуре, второй сеанс прохожу уже, пока не знаю, что получится, через месяц расскажу. А пока за сутки на весах минус 600 грамм, и это безумно вдохновляет», – сообщила Ирина в Инстаграм.

Желание женщины похвально, но все таки нельзя сбрасывать вес слишком резко, это негативно может сказаться на здоровье.

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Ключевые слова: Ирина Агибалова

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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