Ирина Агибалова поставила себе цель похудеть

На днях Ирина поведала подписчикам о том, что в ближайшее время постарается сбросить лишние килограммы. Женщина расписала подробную программу, как собирается избавляться от избыточного веса.По признанию Агибаловой, ей в этом помогают также близкие люди, советуя как лучше всего похудеть.«Ну что, мои хорошие. С первым днем лета вас. Я уже второй день на щадящем режиме похудения, дети помогают мне советами по питанию, подсчету калорий, физической нагрузке и т.д. Нашла еще клинику по липоскульптуре, второй сеанс прохожу уже, пока не знаю, что получится, через месяц расскажу. А пока за сутки на весах минус 600 грамм, и это безумно вдохновляет», – сообщила Ирина в Инстаграм.Желание женщины похвально, но все таки нельзя сбрасывать вес слишком резко, это негативно может сказаться на здоровье.