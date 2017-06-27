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Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс

Сегодня, 11:44
Эвелина Бледанс часто размещает в своем Инстаграм фотографии из повседневной жизни, но редко можно встретить снимки с мужем, режиссером Александром Семиным.

Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс
Судя по всему именно это стало причиной, почему фанаты были поражены, увидев насколько сильно похудел мужчина за последнее время.

На фотографии, размещенной Эвелиной, супруги позируют на ступеньках микроавтобуса со своим сыном Семеном. Но больше всего внимание подписчиков привлек не сын пары, а муж Эвелины.

Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс


Фанаты начали засыпать Бледанс комментариями, в которых стараются узнать, в чем причина столь резкого похудения, нет ли у мужчины проблем со здоровьем.

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 663
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс Эвелина Бледанс часто размещает в своем Инстаграм фотографии из повседневной жизни, но редко можно встретить снимки с мужем, режиссером Александром Семиным.
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