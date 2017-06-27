Поклонников заставил переживать исхудавший вид мужа Эвелины Бледанс

Судя по всему именно это стало причиной, почему фанаты были поражены, увидев насколько сильно похудел мужчина за последнее время.На фотографии, размещенной Эвелиной, супруги позируют на ступеньках микроавтобуса со своим сыном Семеном. Но больше всего внимание подписчиков привлек не сын пары, а муж Эвелины.Фанаты начали засыпать Бледанс комментариями, в которых стараются узнать, в чем причина столь резкого похудения, нет ли у мужчины проблем со здоровьем.