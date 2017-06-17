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Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике

Сегодня, 03:14
Актриса Ева Лонгория показала фигуру без лишних килограммов.

Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике
42-летняя звезда Ева Лонгория добилась весьма впечатляющих результатов в борьбе с лишним весом. Ещё некоторое время назад новые снимки актрисы совсем не радовали её саму и, конечно, её поклонников - всему виной были набранные килограммы. Ева не стала "отпираться" и честно призналась - она дала себе волю в еде, в частности в сырах и панкейках.

Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике


Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике


В такой ситуации самое главное вовремя остановиться и заставить себя похудеть, пока не стало слишком поздно. Именно так подумала Лонгория и взяла себя в руки. Решительные действия принесли плоды - звезда поделилась с подписчиками свежим снимком с обновленной фигурой.

Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике


Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 4 615
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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