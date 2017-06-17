В такой ситуации самое главное вовремя остановиться и заставить себя похудеть, пока не стало слишком поздно. Именно так подумала Лонгория и взяла себя в руки. Решительные действия принесли плоды - звезда поделилась с подписчиками свежим снимком с обновленной фигурой.
Ева Лонгория показала постройневшую фигуру в купальнике
Сегодня, 03:14
Актриса Ева Лонгория показала фигуру без лишних килограммов.
42-летняя звезда Ева Лонгория добилась весьма впечатляющих результатов в борьбе с лишним весом. Ещё некоторое время назад новые снимки актрисы совсем не радовали её саму и, конечно, её поклонников - всему виной были набранные килограммы. Ева не стала "отпираться" и честно призналась - она дала себе волю в еде, в частности в сырах и панкейках.
В такой ситуации самое главное вовремя остановиться и заставить себя похудеть, пока не стало слишком поздно. Именно так подумала Лонгория и взяла себя в руки. Решительные действия принесли плоды - звезда поделилась с подписчиками свежим снимком с обновленной фигурой.
В такой ситуации самое главное вовремя остановиться и заставить себя похудеть, пока не стало слишком поздно. Именно так подумала Лонгория и взяла себя в руки. Решительные действия принесли плоды - звезда поделилась с подписчиками свежим снимком с обновленной фигурой.
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Ключевые слова: Ева Лонгория
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Количество просмотров: 4 615
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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