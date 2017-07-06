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Ксения Собчак предложила развивать силу воли, чтобы добиться стройности

Сегодня, 12:38
Некоторое время назад светские львицы, среди которых Ксения Собчак, Полина Киценко, Матильда Шнурова, Мария Адоньева, Ника Белоцерковская и Оксана Лаврентьева решили помочь своим поклонникам и создали страницу в Инстаграм #SlimBitchClub.

Ксения Собчак предложила развивать силу воли, чтобы добиться стройности
Здесь они собираются давать советы девушкам, чтобы чувствовать себя уверенно. Ксения Собчак считает, что немаловажную роль в стремлении к похудению играет сила воли и самодисциплина.

Ксения Собчак предложила развивать силу воли, чтобы добиться стройности


«Твоя сила воли должна быть твоим другом и соратником на протяжении всей жизни. Ты должен быть волевым человеком, именно это будет питать уважение к себе и даст возможность менять себя к лучшему. Иногда легче встать на старт с помощью поездки. В России сейчас очень много таких мест, где нет вредной для здоровья и фигуры еды. Какой-нибудь санаторий, где можно начать процесс похудения. Если самому начать сложно, то там тебя встраивают в этот процесс. После этого ты уже можешь сам войти в этот ритм, главное — высидеть первую неделю, так как первые три-четыре дня снижение калоража очень сложно пережить. Знаю по себе, это ломка: хочется есть, тебе не хватает сахара, зато потом отпускает, желудок сжимается и потребность в еде становится меньше», — считает Собчак.

Согласна с Ксенией: без выработанной силы воли нельзя достичь многого в жизни.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Полина Киценко, Матильда Шнурова, Мария Адоньева, Оксана Лаврентьева, Ника Белоцерковская

Количество просмотров: 3 354
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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