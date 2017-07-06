Ксения Собчак предложила развивать силу воли, чтобы добиться стройности

Здесь они собираются давать советы девушкам, чтобы чувствовать себя уверенно. Ксения Собчак считает, что немаловажную роль в стремлении к похудению играет сила воли и самодисциплина.«Твоя сила воли должна быть твоим другом и соратником на протяжении всей жизни. Ты должен быть волевым человеком, именно это будет питать уважение к себе и даст возможность менять себя к лучшему. Иногда легче встать на старт с помощью поездки. В России сейчас очень много таких мест, где нет вредной для здоровья и фигуры еды. Какой-нибудь санаторий, где можно начать процесс похудения. Если самому начать сложно, то там тебя встраивают в этот процесс. После этого ты уже можешь сам войти в этот ритм, главное — высидеть первую неделю, так как первые три-четыре дня снижение калоража очень сложно пережить. Знаю по себе, это ломка: хочется есть, тебе не хватает сахара, зато потом отпускает, желудок сжимается и потребность в еде становится меньше», — считает Собчак.Согласна с Ксенией: без выработанной силы воли нельзя достичь многого в жизни.