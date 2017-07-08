Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Снимок Натальи Фриске в купальнике поразил поклонников

Сегодня, 14:12
На данный момент Наталья Фриске находится на отдыхе на острове Бали.

Снимок Натальи Фриске в купальнике поразил поклонников
Женщина отдыхает вместе со своим супругом Сергеем.

Наталья публикует фотографии с отпуска на радость своих подписчиков. Недавно был размещен снимок, на котором женщина запечатлена возле водопада. Фолловеры восхитились внешним видом Фриске и оставили ей комплименты.

Снимок Натальи Фриске в купальнике поразил поклонников


«Проснулась сегодня в пять утра (как обычно), думала, что буду спать до обеда. Не знаю, почему я всегда тут так рано просыпаюсь. Да и погода испортилась. Хотели позагорать - промокли под дождем. Хотели посерфить - волны не очень. Сейчас сидим в кафе, пьем чай, смотрим на дождь», - поделилась Фриске в Инстаграм.

Снимок Натальи Фриске в купальнике поразил поклонников


Супруги весело проводят время, наслаждаясь жарким солнцем, посещая достопримечательности.

← Саша Project оформила отношения с возлюбл... Бывший муж Валерии Гай Германики соби... →

Ключевые слова: Наталья Фриске

Количество просмотров: 13 091
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Наталья Фриске показала шикарную фигуру на Бали
Наталья Фриске прогулялась по Москве с племянником
На машину Натальи Фриске упало дерево
Наталья Фриске с новой прической стала копией сестры Жанны
Самое популярное за неделю
Комментарии



Дмитрий Нагиев пожалел денег на подарок Григорию Лепсу 16 июля популярному певцу и продюсеру Григорию Лепсу исполняется 55 лет.
Татьяна Лютаева и Агния Дитковските показали приусадебный участок Известная актриса Татьяна Лютаева стала хозяйкой особняка в поселке Петрово-Дальнем около года назад.
Кейт Мосс посетила мероприятие вместе с молодым бойфрендом Около года назад общественность узнала о романе модели Кейт Мосс и немецкого аристократа Николая Фон Бисмарка.
Кристина Агилера поразила фотографиями в купальнике Знаменитая певица Кристина Агилера относится к числу тех звезд, кто не любит показывать свою фигуру на личных страницах в Сети.
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отдохнули с детьми Некоторое время назад брак голливудских актеров Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека распался.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.