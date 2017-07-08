Снимок Натальи Фриске в купальнике поразил поклонников

Женщина отдыхает вместе со своим супругом Сергеем.Наталья публикует фотографии с отпуска на радость своих подписчиков. Недавно был размещен снимок, на котором женщина запечатлена возле водопада. Фолловеры восхитились внешним видом Фриске и оставили ей комплименты.«Проснулась сегодня в пять утра (как обычно), думала, что буду спать до обеда. Не знаю, почему я всегда тут так рано просыпаюсь. Да и погода испортилась. Хотели позагорать - промокли под дождем. Хотели посерфить - волны не очень. Сейчас сидим в кафе, пьем чай, смотрим на дождь», - поделилась Фриске в Инстаграм.Супруги весело проводят время, наслаждаясь жарким солнцем, посещая достопримечательности.