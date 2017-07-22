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59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини

Сегодня, 02:44
Актриса Шэрон Стоун выложила в сеть невероятное фото с отдыха.

59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини
Звезда Голливуда Шэрон Стоун продолжает поражать публику своим фантастическим внешним видом. Далеко не каждая женщина в гораздо более молодом возрасте может позволить себе такое бикини, но актрисе, определенно, нечего скрывать и нечего стесняться - её фигура превосходна.

59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини


59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини


Главным секретом своей молодости и подтянутой формы Стоун называет сбалансированное питание, тренировки и позитивный настрой на каждый день.

59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини

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Ключевые слова: Шэрон Стоун

Количество просмотров: 49 738
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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