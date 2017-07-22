59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини

Звезда Голливуда Шэрон Стоун продолжает поражать публику своим фантастическим внешним видом. Далеко не каждая женщина в гораздо более молодом возрасте может позволить себе такое бикини, но актрисе, определенно, нечего скрывать и нечего стесняться - её фигура превосходна.Главным секретом своей молодости и подтянутой формы Стоун называет сбалансированное питание, тренировки и позитивный настрой на каждый день.