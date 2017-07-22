Главным секретом своей молодости и подтянутой формы Стоун называет сбалансированное питание, тренировки и позитивный настрой на каждый день.
59-летняя Шэрон Стоун поразила сеть снимком в миниатюрном бикини
Сегодня, 02:44
Актриса Шэрон Стоун выложила в сеть невероятное фото с отдыха.
Звезда Голливуда Шэрон Стоун продолжает поражать публику своим фантастическим внешним видом. Далеко не каждая женщина в гораздо более молодом возрасте может позволить себе такое бикини, но актрисе, определенно, нечего скрывать и нечего стесняться - её фигура превосходна.
Главным секретом своей молодости и подтянутой формы Стоун называет сбалансированное питание, тренировки и позитивный настрой на каждый день.
Главным секретом своей молодости и подтянутой формы Стоун называет сбалансированное питание, тренировки и позитивный настрой на каждый день.
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Ключевые слова: Шэрон Стоун
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Количество просмотров: 49 738
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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