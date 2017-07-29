Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме

В Интернете распространились фотографии из нового фильма "Слепой", в котором кроме Деми Мур также появляются Алек Болдуин и Дилан МакДермотт. Мировая премьера состоялась 14 июля, а когда фильм увидят российские зрители, пока неизвестно.
На снимках, попавших в Сеть, Деми предстает в черном нижнем белье, демонстрируя свою роскошную фигуру.
Поклонники сравнили данные кадры с фильмом "Стриптиз" 1996 года, и сделали вывод, что актриса осталась такой же обворожительной и спустя двадцать лет.
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