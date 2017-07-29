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Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме

Сегодня, 13:59
И вот опять голливудская актриса Деми Мур в свои 54 года доказала, что время над ней не властно.

Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме
В Интернете распространились фотографии из нового фильма "Слепой", в котором кроме Деми Мур также появляются Алек Болдуин и Дилан МакДермотт. Мировая премьера состоялась 14 июля, а когда фильм увидят российские зрители, пока неизвестно.

Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме


Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме


На снимках, попавших в Сеть, Деми предстает в черном нижнем белье, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Деми Мур поразила обнаженными съемками в новом фильме


Поклонники сравнили данные кадры с фильмом "Стриптиз" 1996 года, и сделали вывод, что актриса осталась такой же обворожительной и спустя двадцать лет.

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Ключевые слова: Деми Мур

Количество просмотров: 10 777
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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