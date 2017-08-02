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Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии

Сегодня, 16:46
Актриса Ева Лонгория позировала в черном бикини и купальнике.

Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии
После пляжных каникул на европейских курортах, 42-летняя актриса Ева Лонгория постепенно возвращается к работе. На её личной страничке появились первые кадры из новой фотосессии - поклонники уже восхищаются соблазнительными образами любимой звезды.

Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии


Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии


Не осталась Ева в стороне и от популярных "звериных" фильтров в сети Instagram - пока стилисты и визажисты колдовали над её образом и лицом, Лонгория развлекалась как могла.

Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии


Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии


Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии

← Миллиардер Илон Маск сделал шокирующе...

Ключевые слова: Ева Лонгория

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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