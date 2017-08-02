Ева Лонгория обновила блог горячими снимками из новой фотосессии

После пляжных каникул на европейских курортах, 42-летняя актриса Ева Лонгория постепенно возвращается к работе. На её личной страничке появились первые кадры из новой фотосессии - поклонники уже восхищаются соблазнительными образами любимой звезды.Не осталась Ева в стороне и от популярных "звериных" фильтров в сети Instagram - пока стилисты и визажисты колдовали над её образом и лицом, Лонгория развлекалась как могла.