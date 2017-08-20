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Тина Канделаки показала фигуру в бикини

Вчера, 15:23
В настоящее время Тина Канделаки находится в отпуске, и для отдыха она выбрала Крым.

Тина Канделаки показала фигуру в бикини
Компанию телеведущей составил ее супруг Василий Бровко. В микроблоге Тины появляются снимки из отдыха, на одном из которых она позирует в черном бикини, продемонстрировав всем свою идеальную фигуру.

Тина Канделаки показала фигуру в бикини


«Фото в купальниках — бич нашего времени. Так что, простите и поймите. Ну, как себя любимую не показать, особенно, когда каждый день без килограмма дается в Крыму с трудом. Очень вкусные фрукты, рыба, мороженое. Знатоки, нужна ваша помощь. Как питаться так, чтобы похудеть?! Сливы невероятные, за раз, под хорошую книгу, килограмм уходит незаметно. Я еле держусь… Не пью, даже на отдыхе», — поведала Канделаки.

Тина Канделаки показала фигуру в бикини


Фанаты поспешили заметить, что телеведущая выглядит просто прекрасно и никаких лишних килограммов у нее нет.

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Ключевые слова: Тина Канделаки

Количество просмотров: 63 076
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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