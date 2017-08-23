Олеся Судзиловская показала шикарную грудь в купальнике

А подписчики засыпают ее комплиментами, восхищаясь внешним видом 43-летней актрисы. На днях же Олеся решила показать фолловерам свои шикарные формы, опубликовав кадр, на котором отчетливо видна грудь женщины.
«Всем доброго утра!» – написала Судзиловская.
В итоге фанаты оставили восторженные комментарии: «Вы шикарны», «Вау, какая красотуля», «Нет слов», «Супер», «Богиня любви».
Напомним, что на данный момент актриса отдыхает на Ибице, где уже находится около трех недель.
Ключевые слова: Олеся Судзиловская
Количество просмотров: 13 182