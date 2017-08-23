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Олеся Судзиловская показала шикарную грудь в купальнике

Сегодня, 12:06
Знаменитая актриса Олеся Судзиловская часто балует своих поклонников снимками из личной жизни.

Олеся Судзиловская показала шикарную грудь в купальнике
А подписчики засыпают ее комплиментами, восхищаясь внешним видом 43-летней актрисы. На днях же Олеся решила показать фолловерам свои шикарные формы, опубликовав кадр, на котором отчетливо видна грудь женщины.

Олеся Судзиловская показала шикарную грудь в купальнике


«Всем доброго утра!» – написала Судзиловская.

В итоге фанаты оставили восторженные комментарии: «Вы шикарны», «Вау, какая красотуля», «Нет слов», «Супер», «Богиня любви».

Олеся Судзиловская показала шикарную грудь в купальнике


Напомним, что на данный момент актриса отдыхает на Ибице, где уже находится около трех недель.

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Ключевые слова: Олеся Судзиловская

Количество просмотров: 13 182
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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