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Елена Галицына пострадала от укусов диких животных

13.01.17 / 02:26
Взаимоотношения Елены Галицыной и братьев наших меньших нельзя назвать простыми.

Елена Галицына пострадала от укусов диких животных
Взаимоотношения Елены Галицыной и братьев наших меньших нельзя назвать простыми.

Так, на съемках клипа "Это не я" Галицыну укусила лошадь, причем рану пришлось зашивать прямо на съёмочной площадке. Позже, на острове Phi-Phi в Таиланде, во время фотосессии для СМИ Елена подверглась нападению диких обезьян которые доставили немало проблем здоровью.

Елена Галицына пострадала от укусов диких животных


Еще через год в том-же Тайланде во время фотосессии для журнала её покусали змеи, которые к счастью оказались не ядовитыми.

Елена Галицына пострадала от укусов диких животных


В этом случае обошлось без особых последствий не считая опухших от укусов ног. Но если кто и может жить без приключений то только не Елена.

Елена Галицына пострадала от укусов диких животных


В январе этого года ей предложили сделать фотосессию из рубрики "человек и природа" с крокодилом в кадре....

Елена Галицына пострадала от укусов диких животных


Зачем и кому понадобились такие кадры история умалчивает, но Елена без колебаний соглашается и отправляется куда бы вы думали? - правильно, в Таиланд. На роль крокодила выбрали небольшого, но очень нервного каймана. В этот раз обошлось без последствий как для крокодила так и для Галицыной. Видимо Елене каким-то образом удалось приручить рептилию на час съёмок.

Прекращать такие опасные эксперименты Елена не планирует и по её словам "Готова зайти к тигру в клетку если будет такая необходимость для съёмок".

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Ключевые слова: Елена Галицына

Количество просмотров: 27 885
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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