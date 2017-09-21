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Рианна выбрала неудачный наряд

Сегодня, 11:48
Знаменитая певица Рианна всегда отличалась выбором экстравагантных нарядов, да видимо исполнительница особо и не переживает из-за своего внешнего вида.

Рианна выбрала неудачный наряд
В последнее время Рианна сильно поправилась, но это ее не останавливает в выборе обтягивающих джинсов или коротких платьев для выхода в свет. На днях в Лондоне состоялось мероприятие, на котором опять же певица поразила всех своим внешним видом.

Рианна выбрала неудачный наряд


Рианна организовала ланч в честь запуска своей линии косметики. И на вечере она появилась в коротком платье сиреневого цвета. Но вот наличие на наряде большого количества оборок и пышной юбки визуально сделали ее еще больше.

Вы как считаете, идет ли данное платье певице?

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 286
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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