Рианна выбрала неудачный наряд

В последнее время Рианна сильно поправилась, но это ее не останавливает в выборе обтягивающих джинсов или коротких платьев для выхода в свет. На днях в Лондоне состоялось мероприятие, на котором опять же певица поразила всех своим внешним видом.Рианна организовала ланч в честь запуска своей линии косметики. И на вечере она появилась в коротком платье сиреневого цвета. Но вот наличие на наряде большого количества оборок и пышной юбки визуально сделали ее еще больше.Вы как считаете, идет ли данное платье певице?