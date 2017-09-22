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Николь Кидман оконфузилась, надев прозрачное платье,

Сегодня, 11:41
Некоторое время назад состоялся благотворительный вечер, посвященный проблеме насилия над женщинами.

Николь Кидман оконфузилась, надев прозрачное платье,
На мероприятии также присутствовала знаменитая актриса Николь Кидман, и внимание всех присутствующих было обращено именно на нее. Актриса появилась на вечере в платье со шлейфом и прозрачным верхом.

Николь Кидман оконфузилась, надев прозрачное платье,


Корсаж был настолько прозрачным, что можно было без труда разглядеть груди актрисы. Поклонники неоднозначно отреагировали на такой наряд Николь. Одни восхитились ее внешним видом, другие же посчитали, что это чересчур откровенный наряд.

Николь Кидман оконфузилась, надев прозрачное платье,

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Ключевые слова: Николь Кидман

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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