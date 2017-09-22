Корсаж был настолько прозрачным, что можно было без труда разглядеть груди актрисы. Поклонники неоднозначно отреагировали на такой наряд Николь. Одни восхитились ее внешним видом, другие же посчитали, что это чересчур откровенный наряд.
Николь Кидман оконфузилась, надев прозрачное платье,
Сегодня, 11:41
Некоторое время назад состоялся благотворительный вечер, посвященный проблеме насилия над женщинами.
На мероприятии также присутствовала знаменитая актриса Николь Кидман, и внимание всех присутствующих было обращено именно на нее. Актриса появилась на вечере в платье со шлейфом и прозрачным верхом.
Корсаж был настолько прозрачным, что можно было без труда разглядеть груди актрисы. Поклонники неоднозначно отреагировали на такой наряд Николь. Одни восхитились ее внешним видом, другие же посчитали, что это чересчур откровенный наряд.
Корсаж был настолько прозрачным, что можно было без труда разглядеть груди актрисы. Поклонники неоднозначно отреагировали на такой наряд Николь. Одни восхитились ее внешним видом, другие же посчитали, что это чересчур откровенный наряд.
← Полина Гагарина сообщила, как смогла с... Памела Андерсон ответила на слухи об о... →
Ключевые слова: Николь Кидман
Количество просмотров: 325
Количество просмотров: 325
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, GRAZIA
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Елену Малышеву сложно узнать из-за неудачной пластики В Сети вот уже несколько дней активно обсуждают снимок знаменитого теледоктора Елены Малышевой.
Сын Эвелины Бледанс до сих пор не знает о расставании родителей Совсем недавно общественность узнала о разводе актрисы Эвелины Бледанс с мужем Александром Семиным.
Актриса Мария Шумакова похвасталась своими формами на фото топлес Актриса Мария Шумакова, полюбившая зрителям после съемок в сериале "Сладкая жизнь" часто появляется в облегающих нарядах, демонстрируя свои шикарные формы.
Актеры Джина Торрес и Лоуренс Фишборн собираются разводиться Накануне поклонники звездной пары актеров Джины Торрес и Лоуренса Фишборна огорчились, узнав о расставании любимой пары после 15 лет брака.