Майли Сайрус снова шокировала, появившись в эпатажном наряде

Она выбрала для фестиваля белый кроп-топ и прозрачные брюки с сердечками, под которыми виднелось красное нижнее белье. Вот уже на протяжении некоторого времени Майли, вроде как, перестала эпатировать публику, но этот выход звезды оставил в недоумении ее фанатов.Поклонники предположили, что в отношениях Майли и ее бойфренда Лиама Хемсворта возникли проблемы, поэтому она снова вернулась к прежнему образу бунтарки.