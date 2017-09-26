Поклонники предположили, что в отношениях Майли и ее бойфренда Лиама Хемсворта возникли проблемы, поэтому она снова вернулась к прежнему образу бунтарки.
Майли Сайрус снова шокировала, появившись в эпатажном наряде
Сегодня, 12:07
На днях прошел музыкальный фестиваль радио iHeart, который посетила и известная певица Майли Сайрус.
Она выбрала для фестиваля белый кроп-топ и прозрачные брюки с сердечками, под которыми виднелось красное нижнее белье. Вот уже на протяжении некоторого времени Майли, вроде как, перестала эпатировать публику, но этот выход звезды оставил в недоумении ее фанатов.
Поклонники предположили, что в отношениях Майли и ее бойфренда Лиама Хемсворта возникли проблемы, поэтому она снова вернулась к прежнему образу бунтарки.
Поклонники предположили, что в отношениях Майли и ее бойфренда Лиама Хемсворта возникли проблемы, поэтому она снова вернулась к прежнему образу бунтарки.
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Ключевые слова: Майли Сайрус
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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