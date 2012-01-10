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Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид

Вчера, 16:38
Актрису Дженнифер Энистон захлестнула волна критики её внешнего вида.

Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид
На днях 48-летнюю актрису на съемках очередного фильма подловили фотографы - результатом их работы стал снимок, вызвавший бурю возмущения среди пользователей сети. В кадре Джен запечатлена в не слишком опрятном виде, да ещё и без нижнего белья. Кроме того, для роли домохозяйки Энистон пришлось набрать лишний вес.

Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид


Многочисленные гневные комментарии указывали на то, что актриса совсем перестала следить за собой, и что для её возраста такие "наряды" совершенно не годятся. Однако, пользователи подзабыли, что звезды пойдут на всё ради кино - даже на такой внешний вид и массу критики.

Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид


Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид


Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид

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Ключевые слова: Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 4 043
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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