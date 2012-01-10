Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид

На днях 48-летнюю актрису на съемках очередного фильма подловили фотографы - результатом их работы стал снимок, вызвавший бурю возмущения среди пользователей сети. В кадре Джен запечатлена в не слишком опрятном виде, да ещё и без нижнего белья. Кроме того, для роли домохозяйки Энистон пришлось набрать лишний вес.Многочисленные гневные комментарии указывали на то, что актриса совсем перестала следить за собой, и что для её возраста такие "наряды" совершенно не годятся. Однако, пользователи подзабыли, что звезды пойдут на всё ради кино - даже на такой внешний вид и массу критики.