Многочисленные гневные комментарии указывали на то, что актриса совсем перестала следить за собой, и что для её возраста такие "наряды" совершенно не годятся. Однако, пользователи подзабыли, что звезды пойдут на всё ради кино - даже на такой внешний вид и массу критики.
Дженнифер Энистон раскритиковали за неподобающий внешний вид
Вчера, 16:38
Актрису Дженнифер Энистон захлестнула волна критики её внешнего вида.
На днях 48-летнюю актрису на съемках очередного фильма подловили фотографы - результатом их работы стал снимок, вызвавший бурю возмущения среди пользователей сети. В кадре Джен запечатлена в не слишком опрятном виде, да ещё и без нижнего белья. Кроме того, для роли домохозяйки Энистон пришлось набрать лишний вес.
Многочисленные гневные комментарии указывали на то, что актриса совсем перестала следить за собой, и что для её возраста такие "наряды" совершенно не годятся. Однако, пользователи подзабыли, что звезды пойдут на всё ради кино - даже на такой внешний вид и массу критики.
Многочисленные гневные комментарии указывали на то, что актриса совсем перестала следить за собой, и что для её возраста такие "наряды" совершенно не годятся. Однако, пользователи подзабыли, что звезды пойдут на всё ради кино - даже на такой внешний вид и массу критики.
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Ключевые слова: Дженнифер Энистон
Количество просмотров: 4 043
Количество просмотров: 4 043
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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