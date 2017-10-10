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Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына

Сегодня, 10:50
На днях состоялось мероприятие, посвященное новому концерту популярной певицы Джанет Джексон.

Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына
Исполнительница сейчас переживает нелегкие времени. Недавно она рассталась со своим мужем и одна занимается воспитанием сына, но тем не менее Джанет смогла взять себя в руки и сбросить порядка пятидесяти килограммов.

Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына


На мероприятии Джексон появилась в длинной кожаной юбке и полупрозрачной блузке, которые отлично сидели на ее фигуре.

Стоит отметить, что в начале года 51-летняя Джанет впервые стала мамой, родив наследника от катарского миллиардера Виссама Аль-Мана.

Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына

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Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 1 768
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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