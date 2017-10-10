Джанет Джексон восхитила своим первым выходом в свет после рождения сына

Исполнительница сейчас переживает нелегкие времени. Недавно она рассталась со своим мужем и одна занимается воспитанием сына, но тем не менее Джанет смогла взять себя в руки и сбросить порядка пятидесяти килограммов.На мероприятии Джексон появилась в длинной кожаной юбке и полупрозрачной блузке, которые отлично сидели на ее фигуре.Стоит отметить, что в начале года 51-летняя Джанет впервые стала мамой, родив наследника от катарского миллиардера Виссама Аль-Мана.