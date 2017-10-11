Сначала ничего необычного не было заметно, но как только фотографы начали снимать актрису, то выяснилось, что под вспышками камер платье сильно просвечивает. А Марго решила не надевать под наряд нижнее белье, в итоге попав в неловкую ситуацию.
Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье
Сегодня, 11:51
Сейчас в Хэмптонсе проходит Международный кинофестиваль, на котором собралось огромное количество звезд мирового масштаба.
Актриса Марго Робби также посетила мероприятие, представив фильм со своим участием "Я Тоня". Для вечера 27-летняя Марго выбрала платье-мини со стразами.
Сначала ничего необычного не было заметно, но как только фотографы начали снимать актрису, то выяснилось, что под вспышками камер платье сильно просвечивает. А Марго решила не надевать под наряд нижнее белье, в итоге попав в неловкую ситуацию.
Сначала ничего необычного не было заметно, но как только фотографы начали снимать актрису, то выяснилось, что под вспышками камер платье сильно просвечивает. А Марго решила не надевать под наряд нижнее белье, в итоге попав в неловкую ситуацию.
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Ключевые слова: Марго Робби
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Количество просмотров: 4 238
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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