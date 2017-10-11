Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье

Актриса Марго Робби также посетила мероприятие, представив фильм со своим участием "Я Тоня". Для вечера 27-летняя Марго выбрала платье-мини со стразами.Сначала ничего необычного не было заметно, но как только фотографы начали снимать актрису, то выяснилось, что под вспышками камер платье сильно просвечивает. А Марго решила не надевать под наряд нижнее белье, в итоге попав в неловкую ситуацию.