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Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье

Сегодня, 11:51
Сейчас в Хэмптонсе проходит Международный кинофестиваль, на котором собралось огромное количество звезд мирового масштаба.

Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье
Актриса Марго Робби также посетила мероприятие, представив фильм со своим участием "Я Тоня". Для вечера 27-летняя Марго выбрала платье-мини со стразами.

Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье


Сначала ничего необычного не было заметно, но как только фотографы начали снимать актрису, то выяснилось, что под вспышками камер платье сильно просвечивает. А Марго решила не надевать под наряд нижнее белье, в итоге попав в неловкую ситуацию.

Марго Робби оконфузилась, забыв надеть белье под полупрозрачное платье

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Ключевые слова: Марго Робби

Количество просмотров: 4 238
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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