Но многие удивились внешнему виду Елены, ее сложно было узнать на опубликованных фотографиях. Поклонники задались вопросом, что же стало с лицом любимой актрисы.
Фанаты с трудом узнали Елену Яковлеву на новом снимке
Вчера, 16:33
Несколько дней назад в Москве прошел премьерный показ новой картины Дмитрия Дьяченко "Последний богатырь", оценить который пришли многие представители российского шоу-бизнеса.
Среди гостей вечера была также и знаменитая актриса Елена Яковлева, сыгравшая одну из главных ролей в фильме. Женщина с удовольствием позировала перед фотографами в бархатном платье.
Но многие удивились внешнему виду Елены, ее сложно было узнать на опубликованных фотографиях. Поклонники задались вопросом, что же стало с лицом любимой актрисы.
Но многие удивились внешнему виду Елены, ее сложно было узнать на опубликованных фотографиях. Поклонники задались вопросом, что же стало с лицом любимой актрисы.
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Ключевые слова: Елена Яковлева
Количество просмотров: 6 032
Количество просмотров: 6 032
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, NewsBuzz
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Автор фото: Instagram, NewsBuzz
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