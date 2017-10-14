Фанаты с трудом узнали Елену Яковлеву на новом снимке

Среди гостей вечера была также и знаменитая актриса Елена Яковлева, сыгравшая одну из главных ролей в фильме. Женщина с удовольствием позировала перед фотографами в бархатном платье.Но многие удивились внешнему виду Елены, ее сложно было узнать на опубликованных фотографиях. Поклонники задались вопросом, что же стало с лицом любимой актрисы.