Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе

Сегодня, 03:18
Голливудская звезда Анджелина Джоли высказала своё мнение о сексуальном насилии.

Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе
Всем известно, что Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли ООН. За это время она побывала во множестве горячих точек, в том числе в местах военных конфликтов и в лагерях для беженцев. Накануне в канадском Ванкувере состоялась конференция ООН по вопросам миротворчества, где с трибуны актриса подняла самую острую тему последнего времени - сексуальное насилие.

Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе


"Сексуальное насилие происходит повсюду - в той отрасли, где я работаю, в бизнесе, в университетах, в политике, в армии... Слишком часто подобные преступления против женщин замалчивали или высмеивали, говоря о том, что именно женщина виновата в случившемся, что она не может контролировать себя или страдает от чрезмерного сексуального влечения. Это дешевле пули, но последствия те же" - заявила Анджелина.

Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе


Напомним, что массовая волна признаний женщин в том, что они подвергались насильственным действиям, началась со скандальной истории продюсера Харви Вайнштейна. Ранее Джоли также высказалась на его счёт, заявив, что в юности у неё был негативный опыт работы с Вайнштейном, после чего она решила никогда больше с ним не сотрудничать и предупреждать о склонностях продюсера других актрис.

Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе


Для выступления на конференции звезда выбрала очень стильный образ, который, в тоже время, не отвлекал собравшихся от её речи.

С премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе

← Гвен Стефани встречается с самым секс... Ким Кардашьян снялась в скандальной ф... →

Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 6 890
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, twitter, vk.com, e! online

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анджелина Джоли невероятно помолодела
Анджелина Джоли сделала сенсационное заявление
Анджелина Джоли в сером костюме на выступлении в Госдепе США
Анджелина Джоли освоит новую профессию
Самое популярное за неделю
Комментарии

Айза Анохина рассказала о семейных проблемах с супругом Айза Анохина является не только успешным предпринимателем, но и мамой двух замечательных сыновей Сэма и Элвиса.
Ольга Серябкина пояснила информацию о дедовщине в группе Серебро В настоящее время известный продюсер и композитор Максим Фадеев находится в поисках новой солистки в группу Серебро.
Максим Виторган не хочет проводить время с некоторыми друзьями Ксении Собчак Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак находятся в официальном браке уже несколько лет.
Андрей Малахов празднует рождение первенца Накануне в одной из клиник в Подмосковье супруга известного телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева родила ему первенца.
Илон Маск страдал из-за Эмбер Херд Миллиардер Илон Макс впервые откровенно рассказал о расставании с актрисой Эмбер Херд.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.