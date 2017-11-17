Анджелина Джоли выступила на трибуне ООН в невероятно элегантном образе

Всем известно, что Анджелина Джоли уже много лет является послом доброй воли ООН. За это время она побывала во множестве горячих точек, в том числе в местах военных конфликтов и в лагерях для беженцев. Накануне в канадском Ванкувере состоялась конференция ООН по вопросам миротворчества, где с трибуны актриса подняла самую острую тему последнего времени - сексуальное насилие."Сексуальное насилие происходит повсюду - в той отрасли, где я работаю, в бизнесе, в университетах, в политике, в армии... Слишком часто подобные преступления против женщин замалчивали или высмеивали, говоря о том, что именно женщина виновата в случившемся, что она не может контролировать себя или страдает от чрезмерного сексуального влечения. Это дешевле пули, но последствия те же" - заявила Анджелина.Напомним, что массовая волна признаний женщин в том, что они подвергались насильственным действиям, началась со скандальной истории продюсера Харви Вайнштейна. Ранее Джоли также высказалась на его счёт, заявив, что в юности у неё был негативный опыт работы с Вайнштейном, после чего она решила никогда больше с ним не сотрудничать и предупреждать о склонностях продюсера других актрис.Для выступления на конференции звезда выбрала очень стильный образ, который, в тоже время, не отвлекал собравшихся от её речи.С премьер-министром Канады Джастином Трюдо