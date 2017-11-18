Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско

На днях же исполнительница поразила всех, появившись на светском мероприятии в черном кожаном платье, а шею Альбины украшал черный чокер. Компанию своей супруге составил Валерий Меладзе, который облачился в класический черный смокинг.«Все OK,чего и вам желаем!!!!!» - подписала снимок Джанабаева.Фолловеры положительно оценили образ певицы, но мне кажется, что кожаное платье в комплекте с чокером смотрелось слишком вульгарно. А вы как оцените подобный образ звезды?