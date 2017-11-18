Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско

Сегодня, 13:56
Популярная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева для выхода в свет выбирает элегантные наряды, которые подчеркивают ее сексуальность.

Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско
На днях же исполнительница поразила всех, появившись на светском мероприятии в черном кожаном платье, а шею Альбины украшал черный чокер. Компанию своей супруге составил Валерий Меладзе, который облачился в класический черный смокинг.

Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско


«Все OK,чего и вам желаем!!!!!» - подписала снимок Джанабаева.

Фолловеры положительно оценили образ певицы, но мне кажется, что кожаное платье в комплекте с чокером смотрелось слишком вульгарно. А вы как оцените подобный образ звезды?

Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско

← Никита Пресняков опровергнул слухи о ... Поклонники снова обвинили Либерж Кпад... →

Ключевые слова: Альбина Джанабаева

Количество просмотров: 6 409
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Альбина Джанабаева поразила глубоким декольте
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые за долгое время вышли вместе в свет
Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе
Альбина Джанабаева изменилась до неузнаваемости
Самое популярное за неделю
Комментарии

Анна Семенович наконец-то готова к рождению ребенка На днях известная певица Анна Семенович сделала откровенное признание, которое обрадовало ее поклонников.
Поклонники снова обвинили Либерж Кпадону в злоупотреблении алкоголем На днях ведущая телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону решила продемонстрировать своим подписчикам результат тренировок.
Альбина Джанабаева выбрала кожаное платье, которое смотрелось чересчур броско Популярная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева для выхода в свет выбирает элегантные наряды, которые подчеркивают ее сексуальность.
Никита Пресняков опровергнул слухи о разводе, написав супруге трогательное послание В последнее время в Сети все чаще обсуждают возможный развод наследника знаменитой фамилии Никиты Преснякова и его супруги Алены.
Анна Седокова решила не публиковать снимки сына из-за его проблем со здоровьем Анна Седокова является не только успешной певицей, но и мамой троих детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.