Пинк появилась на ежегодной премии в платье принцессы

После рождения детей популярная певица Пинк является редкой гостьей светских мероприятий, но вручение престижной премии она не могла пропустить. Исполнительница удивила всех присутствующих своим нарядом.Пинк выбрала для выхода на красную дорожку платье принцессы кораллового цвета с пышной юбкой. Видимо в выборе наряда певице помогала ее дочка, а Пинк в свою очередь решила ее порадовать.