Пинк выбрала для выхода на красную дорожку платье принцессы кораллового цвета с пышной юбкой. Видимо в выборе наряда певице помогала ее дочка, а Пинк в свою очередь решила ее порадовать.
Пинк появилась на ежегодной премии в платье принцессы
Сегодня, 11:20
На днях в Лос-Анджелесе состоялось ежегодное вручение музыкальных премий American Music Awards, которое собрало большое количество мировых знаменитостей.
После рождения детей популярная певица Пинк является редкой гостьей светских мероприятий, но вручение престижной премии она не могла пропустить. Исполнительница удивила всех присутствующих своим нарядом.
Пинк выбрала для выхода на красную дорожку платье принцессы кораллового цвета с пышной юбкой. Видимо в выборе наряда певице помогала ее дочка, а Пинк в свою очередь решила ее порадовать.
Пинк выбрала для выхода на красную дорожку платье принцессы кораллового цвета с пышной юбкой. Видимо в выборе наряда певице помогала ее дочка, а Пинк в свою очередь решила ее порадовать.
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Ключевые слова: Пинк
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Количество просмотров: 3 263
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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