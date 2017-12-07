Стоит отметить, что в каком бы образе ни появилась Ким, она всегда выглядит роскошно, если же конечно в очередной раз не запустила свою фигуру, забыв о физической нагрузке.
Ким Кардашьян снова решила сменить прическу
Сегодня, 09:01
Преданные поклонники знают, что Ким Кардашьян любит экспериментировать со своей внешностью и каждый раз с нетерпением ждут очередного преображения звезды.
Осенью этого года Ким кардинально сменила имидж, став из жгучей брюнетки платиновой блондинкой, но перемены на этом не закончились. На днях же Кардашьян решилась состричь свои роскошные локоны и сделать удлиненный боб, который сейчас в моде.
Стоит отметить, что в каком бы образе ни появилась Ким, она всегда выглядит роскошно, если же конечно в очередной раз не запустила свою фигуру, забыв о физической нагрузке.
Стоит отметить, что в каком бы образе ни появилась Ким, она всегда выглядит роскошно, если же конечно в очередной раз не запустила свою фигуру, забыв о физической нагрузке.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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