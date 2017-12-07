Ким Кардашьян снова решила сменить прическу

Осенью этого года Ким кардинально сменила имидж, став из жгучей брюнетки платиновой блондинкой, но перемены на этом не закончились. На днях же Кардашьян решилась состричь свои роскошные локоны и сделать удлиненный боб, который сейчас в моде.Стоит отметить, что в каком бы образе ни появилась Ким, она всегда выглядит роскошно, если же конечно в очередной раз не запустила свою фигуру, забыв о физической нагрузке.