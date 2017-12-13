Теперь же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Полина запечатлена в полупрозрачном мини-платье. Подписчики в свою очередь положительно оценили новый образ звезды и как всегда восхитились ее роскошным внешним видом.
Полина Гагарина выбрала очень короткий прозрачный наряд
Сегодня, 09:21
В апреле этого года популярная певица Полина Гагарина во второй раз стала мамой, но очень быстро смогла вернуть себе прежние формы.
Видимо теперь исполнительница настолько довольна своим внешним видом, что демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. Недавно на съемки новогоднего концерта канала МУЗ-ТВ певица пришла в ультракоротком платье.
Теперь же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Полина запечатлена в полупрозрачном мини-платье. Подписчики в свою очередь положительно оценили новый образ звезды и как всегда восхитились ее роскошным внешним видом.
Теперь же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Полина запечатлена в полупрозрачном мини-платье. Подписчики в свою очередь положительно оценили новый образ звезды и как всегда восхитились ее роскошным внешним видом.
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Ключевые слова: Полина Гагарина
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Количество просмотров: 22 919
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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