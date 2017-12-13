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Полина Гагарина выбрала очень короткий прозрачный наряд

Сегодня, 09:21
В апреле этого года популярная певица Полина Гагарина во второй раз стала мамой, но очень быстро смогла вернуть себе прежние формы.

Полина Гагарина выбрала очень короткий прозрачный наряд
Видимо теперь исполнительница настолько довольна своим внешним видом, что демонстрирует свою фигуру в откровенных нарядах. Недавно на съемки новогоднего концерта канала МУЗ-ТВ певица пришла в ультракоротком платье.

Полина Гагарина выбрала очень короткий прозрачный наряд


Теперь же в ее микроблоге появилась фотография, на которой Полина запечатлена в полупрозрачном мини-платье. Подписчики в свою очередь положительно оценили новый образ звезды и как всегда восхитились ее роскошным внешним видом.

Полина Гагарина выбрала очень короткий прозрачный наряд

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Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 22 919
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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