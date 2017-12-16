Видимо изменения в образе певицы связаны с ее нынешним романом с Джастином Бибером. Влюбленные воссоединились после долгой разлуки и наслаждаются компанией друг друга. Джастин даже переехал в особняк Селены.
Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос
Сегодня, 13:49
Певица Селена Гомес является очень популярной в социальной сети, за ее личной жизнью с интересом следят ее поклонники.
Теперь же исполнительница активно готовится к Новому году и решила сменить свой имидж. Она укоротила волосы, сделав модный боб и покрасила кончики волос в пепельно-розовый цвет.
Видимо изменения в образе певицы связаны с ее нынешним романом с Джастином Бибером. Влюбленные воссоединились после долгой разлуки и наслаждаются компанией друг друга. Джастин даже переехал в особняк Селены.
Видимо изменения в образе певицы связаны с ее нынешним романом с Джастином Бибером. Влюбленные воссоединились после долгой разлуки и наслаждаются компанией друг друга. Джастин даже переехал в особняк Селены.
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Ключевые слова: Селена Гомес
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Количество просмотров: 10 803
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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