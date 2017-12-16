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Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос

Сегодня, 13:49
Певица Селена Гомес является очень популярной в социальной сети, за ее личной жизнью с интересом следят ее поклонники.

Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос
Теперь же исполнительница активно готовится к Новому году и решила сменить свой имидж. Она укоротила волосы, сделав модный боб и покрасила кончики волос в пепельно-розовый цвет.

Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос


Видимо изменения в образе певицы связаны с ее нынешним романом с Джастином Бибером. Влюбленные воссоединились после долгой разлуки и наслаждаются компанией друг друга. Джастин даже переехал в особняк Селены.

Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос

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Ключевые слова: Селена Гомес

Количество просмотров: 10 803
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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