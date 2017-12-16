Селена Гомес продемонстрировала новую стрижку и цвет волос

Певица Селена Гомес является очень популярной в социальной сети, за ее личной жизнью с интересом следят ее поклонники.

Теперь же исполнительница активно готовится к Новому году и решила сменить свой имидж. Она укоротила волосы, сделав модный боб и покрасила кончики волос в пепельно-розовый цвет.Видимо изменения в образе певицы связаны с ее нынешним романом с Джастином Бибером. Влюбленные воссоединились после долгой разлуки и наслаждаются компанией друг друга. Джастин даже переехал в особняк Селены.