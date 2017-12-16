На певице надето серебряное боди, сверху прозрачный пластиковый наряд, на котором закреплены птицы. Подписчики сравнили такой наряд певицы с инопланетным костюмом, но все таки посчитали, что даже в таком странном образе Сати выглядит просто потрясающе.
Сати Казанова показала странное платье
Сегодня, 14:21
Известная певица Сати Казанова часто появляется на публике в эффектных вечерних нарядах, восхищая всех своими образами.
Но недавно исполнительница удивила своих фолловеров, опубликовав новую фотографию в непривычном образе. На нем Сати запечатлена в необычном платье.
На певице надето серебряное боди, сверху прозрачный пластиковый наряд, на котором закреплены птицы. Подписчики сравнили такой наряд певицы с инопланетным костюмом, но все таки посчитали, что даже в таком странном образе Сати выглядит просто потрясающе.
На певице надето серебряное боди, сверху прозрачный пластиковый наряд, на котором закреплены птицы. Подписчики сравнили такой наряд певицы с инопланетным костюмом, но все таки посчитали, что даже в таком странном образе Сати выглядит просто потрясающе.
← Анастасия Решетова устала от того, что... Оксана Самойлова заговорила о четверт... →
Ключевые слова: Сати Казанова
Количество просмотров: 11 661
Количество просмотров: 11 661
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Ричард Гир собирается связать себя узами брака с молодой избранницей Недавно стало известно о помолвке знаменитого актера Ричарда Гира и его молодой избранницы, 34-летней Алехандры Сильвы.
Оксана Самойлова заговорила о четвертой беременности Недавно супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что никогда не могла даже подумать, что уже в 30 лет будет многодетной мамой.
Сати Казанова показала странное платье Известная певица Сати Казанова часто появляется на публике в эффектных вечерних нарядах, восхищая всех своими образами.
Анастасия Решетова устала от того, что ее сравнивают с Ким Кардашьян Довольно часто Анастасию Решетову называют "русской Ким Кардашьян", сравнивая ее стиль одежды со знаменитой светской львицей.