Сати Казанова показала странное платье

Но недавно исполнительница удивила своих фолловеров, опубликовав новую фотографию в непривычном образе. На нем Сати запечатлена в необычном платье.На певице надето серебряное боди, сверху прозрачный пластиковый наряд, на котором закреплены птицы. Подписчики сравнили такой наряд певицы с инопланетным костюмом, но все таки посчитали, что даже в таком странном образе Сати выглядит просто потрясающе.