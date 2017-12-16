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Сати Казанова показала странное платье

Сегодня, 14:21
Известная певица Сати Казанова часто появляется на публике в эффектных вечерних нарядах, восхищая всех своими образами.

Сати Казанова показала странное платье
Но недавно исполнительница удивила своих фолловеров, опубликовав новую фотографию в непривычном образе. На нем Сати запечатлена в необычном платье.

Сати Казанова показала странное платье


На певице надето серебряное боди, сверху прозрачный пластиковый наряд, на котором закреплены птицы. Подписчики сравнили такой наряд певицы с инопланетным костюмом, но все таки посчитали, что даже в таком странном образе Сати выглядит просто потрясающе.

Сати Казанова показала странное платье

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 11 661
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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